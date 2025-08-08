English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ: ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್‌ನ ಪಾನಿಪತ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನ (SAF) ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಘಟಕವಾಗಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ Cotecna ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿದೆ. 

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:24 PM IST
  • CORSIA ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ
  • ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ATF ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಕ್ರಮವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನ (SAF) ತಯಾರಿಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಪಾನಿಪತ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಪಾನಿಪತ್ ಘಟಕವು ವರ್ಜಿತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜೆಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ Cotecna ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಫೈನರಿಯು ಜಾಗತಿಕ CORSIA (ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಘಟಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವುದು 7,000 ರೂ.! ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮನೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಏವಿಯೇಶನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ (ATF) ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.

ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ.ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಟ್ರೋಫಾದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಸಿ, ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನು ATF ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ -ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ..!

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕ್ರಮವು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

