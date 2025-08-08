ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ: ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನ (SAF) ತಯಾರಿಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಪಾನಿಪತ್ ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಪಾನಿಪತ್ ಘಟಕವು ವರ್ಜಿತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜೆಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ Cotecna ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಫೈನರಿಯು ಜಾಗತಿಕ CORSIA (ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಘಟಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮನೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಏವಿಯೇಶನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ (ATF) ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿದೆ.ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಟ್ರೋಫಾದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಸಿ, ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನು ATF ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕ್ರಮವು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.