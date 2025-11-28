ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ 300 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಐದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ (Air Defence Systems) ಅಥವಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಪಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ 300 ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲ್ದಿರ್ಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಾಕ್ನ ಸೇನೆಯ ಸೋಕ್ಕನ್ನು ಈ ಎಸ್-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು.
ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಐದನೇ ಜನರೇಷನ್ನ ಸುಖೋಯ್- 57 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್-35 ಲೈಟಿಂಗ್-2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್-35 ಲೈಟಿಂಗ್-2ನಂತೆ ಸುಖೋಯ್- 57 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸುಖೋಯ್- 57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್-35 ಲೈಟಿಂಗ್-2 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.