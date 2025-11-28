English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?

ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?

ಭಾರತ ಸೇನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಸೈಲ್‌ಗಳು ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್‌- 400 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:33 PM IST
  • ರಷ್ಯಾದ ಎಸ್‌-400 ಕ್ರಿಪಣಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಭಾರತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಏರ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೇರಲಿರುವ ಎಸ್‌-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಎಸ್‌-400 ಮಿಸೈಲ್‌ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ

ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?
File Photo

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ 300 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಐದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ (Air Defence Systems) ಅಥವಾ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಚಕ್ರ ಪಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ 300 ಏರ್‌ ಮಿಸೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲ್ದಿರ್‌ಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಾಕ್‌ನ ಸೇನೆಯ ಸೋಕ್ಕನ್ನು ಈ ಎಸ್‌-400 ವಾಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಡಗಿಸಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು.      

ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಐದನೇ ಜನರೇಷನ್‌ನ ಸುಖೋಯ್‌- 57 ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್‌-35 ಲೈಟಿಂಗ್‌-2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್‌-35 ಲೈಟಿಂಗ್‌-2ನಂತೆ ಸುಖೋಯ್‌- 57 ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸುಖೋಯ್‌- 57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಎಫ್‌-35 ಲೈಟಿಂಗ್‌-2 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

