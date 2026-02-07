English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • India-US trade deal: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ಖರೀದಿ

India-US trade deal: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ಖರೀದಿ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:25 PM IST
  • ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ $500 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರಕು ಖರೀದಿ
  • ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನ, ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ
  • ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ದರವನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Silver price today
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
camera icon8
Gold rate
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
camera icon7
niveditha gowda
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
India-US trade deal: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ಖರೀದಿ

India-US trade deal: ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 509 ಮಹಿಳೆಯರು, 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ನಾಪತ್ತೆ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

"ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (BTA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ದೃಢವಾದ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ" ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಸಮಗ್ರ ಬಿಟಿಎಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸೋರ್ಗಮ್, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ.. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ! ಓಲಾ, ರಾಪಿಡೋ, ಉಬರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ದರವನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳಂತಹ ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

india-us trade dealamericaIndiaUSATrade Deal

Trending News