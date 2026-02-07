India-US trade deal: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ಖರೀದಿ

India-US trade deal: ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (BTA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ದೃಢವಾದ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ" ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ರಚಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಸಮಗ್ರ ಬಿಟಿಎಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸೋರ್ಗಮ್, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ದರವನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳಂತಹ ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.