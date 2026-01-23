ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಲ... ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿಯಿದು!

Khonoma Village: ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಶಾಂತ, ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಖೊನೊಮಾ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಹಿಮಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 20 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಅಂಗಮಿ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,900 ಜನರು ಮತ್ತು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಳ್ಳಿ, 1998ರಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು.
ಖೊನೊಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯವರಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಖೊನೊಮಾ ಹಳ್ಳಿ, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.