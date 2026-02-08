ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ! ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ನಗರ ಇದು

Non vegetarian food ban: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಂಸಹಾರ ಇಷ್ಟ..ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನ್ನೋವರ ಇದ್ದಾರೆ..ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಂಸಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಂಸಹಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೇ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಏಕೈಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗುಜರಾತ್ನ ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಟಾನಾ ನಗರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾಲಿಟಾನಾ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಈ ನಗರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರ ಇದಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಗರವು ಜೈನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೂರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾಲಿಟಾನಾ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಪಾಲಿಟಾನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
