  • Kannada News
  • India
  ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ.! ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೋಧರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ.! ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೋಧರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

Indian Army new rules : ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:34 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರಿದೆ.
    • ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಯೋಧರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ..

ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ.! ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೋಧರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

Indian Army : ಮಿಲಿಟರಿ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೈನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೋಧರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ..

ಹೌದು.. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು Instagram ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವುದು, ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ..! ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕ್ರೂರಿಗಳು

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು X, YouTube ಮತ್ತು Quora ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕೈಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಂತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

