ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗಲ್ ತರಬೇತಿ..! ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಯುದ್ದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುದ್ದದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯುದ್ಧದ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಈಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ ಆಯುಧದ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಡ್ರೋನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಕ್ಷಣ, ದಾಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಆಶ್ನಿ ಪ್ಲಟೂನ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿಭಾಗ
CISF & Indian Army Collaborated for Enhance Professional Competence in Drone Operations A professional Drone Training Session for CISF personnel of ASG Indore was conducted at the Army War College, Mhow. The session covered key aspects of drone operations, flight safety… https://t.co/8i8gNvTnlt
— CISF Delhi Metro (@CISF_Delhimetro) March 22, 2026
ಡ್ರೋನ್ ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪದಾತಿ ದಳದಲ್ಲಿ 'ಅಶ್ನಿ ಪ್ಲಟೂನ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೋನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 380 ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಚಕ್ಷಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್-ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಈಗ ಪದಾತಿ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಳಿಗಳು, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಐಎಂಎ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್), ಪದಾತಿ ದಳ ಶಾಲೆ (ಮೌಲ್) ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಒಟಿಎ, ಚೆನ್ನೈ) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೋನ್ ಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದವು.
2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು-ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.