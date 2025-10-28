English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳವಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳವಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

Indian Army Salary: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರು. ಈ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:28 AM IST
  • ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ
  • ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರು ಎನ್‌ಡಿಎ (NDA) ಅಥವಾ ಸಿಡಿಎಸ್‌ (CDS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಬೇಕು.

Trending Photos

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆ, GPF ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ
camera icon6
GOVERNMENT EMPLOYEES
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆ, GPF ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon10
8th pay commission take home pay
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!‌
camera icon6
8th Pay Commission
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!‌
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳವಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

Indian Army Salary: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕಾವಲು ನಿಂತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಡೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಬಳ ₹56,100 ರಿಂದ ₹1,77,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆ ತಲುಪಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ₹2,50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲ ವೇತನ (Basic Pay) ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕುಪರಿ ಅನೇಕ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಿಪಾಯಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹21,700 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಡಿಎ (Dearness Allowance) ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ (House Rent Allowance) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯವರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹1,51,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇತನಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್​​ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೇ (MSP) ₹15,500 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಡಿಎ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಯುವಕರು ಎನ್‌ಡಿಎ (NDA) ಅಥವಾ ಸಿಡಿಎಸ್‌ (CDS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಶಾಯಿಯಿರುವ ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ? ಹಸಿರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ

Indian Army Salary 2025Army rank wise pay scaleMilitary Service Pay benefitsArmy SalaryArmy

Trending News