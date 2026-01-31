English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Currency History: ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ನೋಟು ಎಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಕೆಲಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:08 AM IST
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Indian Currency History: ಭಾರತವು 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. 1947ರಿಂದ 1949ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ VI ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು.

ನವ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯದು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರವೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜನ ಚಿತ್ರ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸುಪ್ರೀಂ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

1949ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ VI ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸಾರನಾಥದ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಸಿಂಹಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1969ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..

1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 1996ರಲ್ಲಿ RBI ‘ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರಣಿ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮುಖವಾಯಿತು.

ಇಂದಿನ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ 1946ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ನಿಜವಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

