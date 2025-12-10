ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ 'ರೂಪಾಯಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Rupee History: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಹಣಕ್ಕೆ "ರೂಪಾಯಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ನೋಟು–ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಂದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಟುಗಳವರೆಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. 1538ರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ರೂಪ್ಯಾ" ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಪದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ "ರೂಪೈ" ಆಗಿ, ನಂತರ "ರೂಪಾಯಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಖ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಎಲೆ, ಅವಧ್ ನವಾಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ, ಘನವಾದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಾಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಇಂದು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ "ರೂಪಾಯಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳ ಬಳಕೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವಾದ 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು, ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನ ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಂತರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದರೂ, ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಭವ ಅಚಲವಾಗಿದೆ.