/ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳೇ ಯಾಕೆ? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ 24 ಗೆರೆಗಳ ಅರ್ಥವೇನು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಏಕೆ 24 ಗೆರೆಗಳಿವೆ?
ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಧ್ವಜದ ಮೇಲಿನ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಅರ್ಥವೂ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಧ್ವಜದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಏಕೆ?
ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಸಿಂಹಸ್ತಂಭದ ಧರ್ಮಚಕ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚರಖಾ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಚರಖಾದ ಬದಲಿಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು 1947ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಗೆರೆಗಳೇಕೆ?
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಗೆರೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಚಕ್ರವು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರ ನಿಂತರೆ ಪ್ರಗತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ದೇಶವೂ ಸದಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
24 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 24 ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 24 ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶ
ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. 1947ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಇಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
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