ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದೇ..? ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..

Indian Railway rules : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ - 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧಿಸದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೂ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..
* ಗರಿಷ್ಠ 2 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಔಷಧಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
* ತೆರೆದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ.
* ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು? : ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 500 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧನ, ಭಾರೀ ದಂಡ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.