ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್‌ !

train rules: ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಘಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 5, 2025, 01:15 PM IST
  • ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ 'ರಾತ್ರಿ 10 ರ ನಿಯಮ'ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ

indian railway: ಇದುವರೆಗೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ 'ರಾತ್ರಿ 10 ರ ನಿಯಮ'ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ರೇಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.

ಇದರನುಸಾರ ನೀವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 'ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಈ ಮೀನು, ಅದು ಕೂಡಾ ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ! ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 500 ರಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಅಂಬಾನಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ..! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? 

ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
 

indian railwayTrain rulesindian train rulesnight rules for indian trainindian railway news ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ

