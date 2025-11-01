ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಹಿಂಸೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Transgender in Railway : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ತೋಚದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆದರಬೇಡಿ.. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ..
ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ, ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 54 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ನಡುವೆ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗವು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 303 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ರೈಲ್ ಮದತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಒಟ್ಟು 257 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಿದರೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ ಮದತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ 139 ಸಹಾಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.