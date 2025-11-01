English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಹಿಂಸೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Indian Railway Rules : ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ..? ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇದು ಈ ರಿ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:01 PM IST
    • ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ..?
    • ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು..
    • ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ತೋಚದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆದರಬೇಡಿ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಹಿಂಸೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Transgender in Railway : ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತ ತೋಚದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆದರಬೇಡಿ.. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ..  

ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ, ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 54 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು, ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ನಡುವೆ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಆಗ್ರಾ ವಿಭಾಗವು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 303 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ರೈಲ್ ಮದತ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಒಟ್ಟು 257 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಚಲನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ..? ಹೀಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ!

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಿದರೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ ಮದತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ 139 ಸಹಾಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

