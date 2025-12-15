English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಬಹುದು!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಬಹುದು!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8 ವಿಭಿನ್ನ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:53 AM IST
    • ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ
    • ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ
    • ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ

Trending Photos

2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price 2025
2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
camera icon8
RBI
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
CM siddaramaiah ̧ helicopter travel expence ̧ 47crore ̧ karnataka governament
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
camera icon5
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಬಹುದು!

Railway Ticket Booking Offer: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪದೇ ಪದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8 ವಿಭಿನ್ನ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣವು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವಿಹಾರ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ದೂರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Indian RailwaysRailway Department

Trending News