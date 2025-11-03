Railway Rules: ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ! ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?

Indian Railways: ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1989 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 145 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 100 ರೂ. ದಂಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ + 250 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕುಡಿದು, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
