ಇನ್ಮುಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ! ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ರೈಲು ತಪ್ಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಈಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲ್ಲ.ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮೊದಲು, ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ, 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಎರಡನೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು RAC ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.