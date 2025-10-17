ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ! OYO ದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಂತು ಸ್ಟೇಷಲ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್‌, ಬುಕ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Luxury train travel : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಈ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗದವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹನಿಮೂನ್ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕೋಚ್ಗಳು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೋಚ್ಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಶಾಂತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಿವೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡುರೊಂಟೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ - ಸೌಕರ್ಯ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆ - ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು, ರಾಯಲ್ ಶೈಲಿಯ ಊಟ, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಹಸದಂತೆ. ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಿನ ರಮಣೀಯ ನೋಟಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.