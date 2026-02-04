English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ಯ

Alcohol consumption in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:22 AM IST
  • ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು
  • ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ

ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ಯ

Alcohol consumption in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS-5) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 53 ಶೇಕಡಾ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 24 ಶೇಕಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ಶೇಕಡಾ ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿರಾ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16.2 ಶೇಕಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Nirmala Sitharaman Net Worth: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.4 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

