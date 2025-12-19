English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಲ್ಲ

ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಲ್ಲ

Community kitchen in village : ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ... ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:28 AM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
    • ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
    • ಸುಮಾರು 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ

ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಲ್ಲ

Indian Unique village : ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಈ ಅಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಪದ್ದತಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಒಂದು. 

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಚಂದಂಕಿ.. ಸುಮಾರು 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಚ ಪಕ್ವಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 

ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಪದ್ದತಿ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

