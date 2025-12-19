ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಲ್ಲ

Indian Unique village : ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಈ ಅಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಪದ್ದತಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಒಂದು.
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಚಂದಂಕಿ.. ಸುಮಾರು 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ..
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಚ ಪಕ್ವಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಪದ್ದತಿ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ..