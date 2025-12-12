ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 02:58 PM IST
  • ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ
  • ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ತೇವದ ಮಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಸಸ್ಥಾನ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಜಶ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಪ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ “ನಾಗಲೋಕ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೇವರೂಪವೆಂದೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲವೂ ‘ಹಾವುಗಳ ಮನೆ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನಂಬರ್‌ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದೇ..!

ತಪ್ಕಾರದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಪರೂಪದ ಜಂತುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅನನ್ಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ನಾಗರಹಾವುಗಳು, ಕ್ರೈಟ್‌ಗಳು, ವೈಪರ್‌ಗಳು ಮೊದಲಾದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಮಾರಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಂದರೆ, ತಪ್ಕಾರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ನಡುವೆ ಅನನ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿನಿ ಗೋವಾದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಈ ನಗರ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ

ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ತೇವದ ಮಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ “ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಸ್ವರ್ಗ” ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಮಾನವ–ಹಾವು ಸಂಘರ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಜನರು ಭಯಪಡುವಾಗ, ತಪ್ಕಾರದ ಜನರು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

