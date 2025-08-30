English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು: ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ 68 ಪೈಸೆಗೆ!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ, ಅಗ್ಗದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 68 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಕಿಮೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:50 PM IST
  • ಈ ರೈಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 30-40% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು, ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 68 ಪೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 'ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ-ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 800 ಕಿಮೀಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ರೈಲು ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿ ರೈಲಿಗೆ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ, ಇದು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Cash ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಈ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ WAP-5 ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಶ್-ಪುಲ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 110-130 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೈಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 30-40% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ

ಈ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

 

