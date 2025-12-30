English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ.. ಹೊರಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ!

ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ.. ಹೊರಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ!

coldest village in india: ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:27 PM IST
  • ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ
  • ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಹರಡಿದೆ

Trending Photos

ಗಂಡಸರೇ.. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ!!
camera icon5
Husband-wife
ಗಂಡಸರೇ.. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ!!
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
camera icon6
Drink Milk
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
camera icon5
today gold price drop
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
camera icon9
Bigg Boss 12
ಗಿಲ್ಲಿನ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರುಂಟೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ
ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ.. ಹೊರಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ!

GK: ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೀತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನೇಕರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸ್ಥಳ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಗ್ರಾಮವು ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಲಡಾಖ್‌ನ ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 64 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ -20°C ನಿಂದ -25°C ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು -60°C ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌.. 

ಡ್ರಾಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಹಳ್ಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಶ್ರೀನಗರ ಅಥವಾ ಲೇಹ್‌ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಂತರ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ತಾವಿಗೆ ಹೋಇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನೀವು 386 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಳಿದು ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್, ಡ್ರಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ದ್ರೌಪದಿ ಕುಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕೋ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GKindias coldest villageDrassLadakhtourist place

Trending News