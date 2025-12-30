ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ.. ಹೊರಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ!

GK: ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೀತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನೇಕರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸ್ಥಳ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ..
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಗ್ರಾಮವು ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಲಡಾಖ್ನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 64 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ -20°C ನಿಂದ -25°C ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು -60°C ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..
ಡ್ರಾಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಹಳ್ಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಶ್ರೀನಗರ ಅಥವಾ ಲೇಹ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಂತರ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ತಾವಿಗೆ ಹೋಇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನೀವು 386 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಳಿದು ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್, ಡ್ರಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ದ್ರೌಪದಿ ಕುಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕೋ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
