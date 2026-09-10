/ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಓಡೋ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್‌? ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Update: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲಿನ ಮೊದಲ ಕೋಚ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ರೈಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್?
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ 2027ರ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ರೈಲನ್ನ ವಿವಿಧ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿದೆ?
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 508 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದಾದ್ರಾ-ನಗರ ಹವೇಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬದಲು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್-ಬಿಲಿಮೋರಾ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೊದಲ ಕೋಚ್ ಸಿದ್ಧ
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲಿನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಚ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ರೈಲಿನ ಬಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ 'ಸ್ಕ್ವೀಝ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರೈಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೇಗದ ರೈಲು ಸೇವೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಪಿ-ಸೂರತ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್-ಬಿಲಿಮೋರಾ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರತ್-ಬಿಲಿಮೋರಾ, ನಂತರ ವಾಪಿ-ಸೂರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಣ
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸುಮಾರು ₹20,804 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಂಟು ಬಹು-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಮೇ-ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡರೆ, ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.