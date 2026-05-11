ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಟೆಲ್'. 1830ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್, ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಈ ಭವ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮೊದಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಯವಾದ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 1861ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಸಿಖ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಮಹಾರಾಜ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಸುದೀರ್ಘ 11 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಹದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಿಂದ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1849ರ ಲಾಹೋರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದ 'ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳ'ವೆಂದು ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಜೂಲ್ಸ್ ವರ್ನ್ ಅವರ 'ದಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೌಸ್' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾಳಿ ಲೇಖಕ ಶಂಕರ್ ಅವರ 1962ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿ 'ಚೌರಿಂಗಿ'ಗೆ ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಥೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.