/ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು.. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

indias first hydrogen train: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಈ ರೈಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ? ಈಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು
ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ವಿಶೇಷ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ 10-ಕೋಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು 1,200 kW ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಿಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಳೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.