India's first traffic light-free city : ಪ್ರತಿ ವಾಹನಸವಾರನಿಗೂ ಭಯಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಗಾಡಿಲೋನ್ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ನಗರವು ಭಾರತದ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಗರವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಗರವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರವಾಸಿಗಳು ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು.
ಕೋಟಾದ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (UIT) ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಸುಲಭವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಗರವು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಹೊರತರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರವು ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ವೇಗವಾಗಿದೆ.