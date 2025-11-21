English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳೇ ಇರದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ

India's first traffic light-free city : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:02 AM IST
  • ಕೋಟಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಕೋಟಾದ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (UIT) ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿತ್ತು

India's first traffic light-free city : ಪ್ರತಿ ವಾಹನಸವಾರನಿಗೂ ಭಯಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಗಾಡಿಲೋನ್‌ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಓಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಲೈಟ್ಸ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ನಗರವು ಭಾರತದ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಗರವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಗರವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರವಾಸಿಗಳು ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೋಟಾದ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (UIT) ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಸುಲಭವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ "ರಬ್ಬರ್‌ ಗರ್ಲ್"‌ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸುಂದರಿ..! ದುಡ್ಡಿನ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟ

ಕೋಟಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಗರವು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಹೊರತರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರವು ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ವೇಗವಾಗಿದೆ. 
 

