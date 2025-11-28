English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವೃದ್ದಿಯಾದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ! ಗರಿಷ್ಠ 8.2% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವೃದ್ದಿಯಾದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ! ಗರಿಷ್ಠ 8.2% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

GDP Growth: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಭಾರತ ತನ್ನ GDP ಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ, IMF ನೀಡಿರುವ ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 06:55 PM IST
  • ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ IMF 'B' ದರ್ಜೆ ನೀಡಿದೆ
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 'C' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವೃದ್ದಿಯಾದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ! ಗರಿಷ್ಠ 8.2% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

GDP Growth: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ GDP ವೃದ್ಧಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕ ಸಮರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒತ್ತಡಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ—ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಾರತದ GDP ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ 'C' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. IMF ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ‘C’ ದರ್ಜೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮಿತಿಗಳು ಇದ್ದವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ GDP ಮತ್ತು GVA ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ IMF ಮಾಡಿದ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ Q2 FY29 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾತೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. IMF ತನ್ನ Article IV ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 'C' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಗರ ಬಂಧು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

IMF ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದ GDP ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲ ವರ್ಷ 2011–12 ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವರ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿಧಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಕಳವಳವೆಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು (Producer Price Index) ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (WPI) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು IMF ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರಿತ GDP ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ GDP ನಡುವೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚ ಭಾಗದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು IMF ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ IMF 'B' ದರ್ಜೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ದಾರಿಯು ಬಲವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸುಂಕ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಹ ಭಾರತದ GDP ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಏರಿರುವುದು ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 

