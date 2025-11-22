English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.

ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಈಗ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:37 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
    • ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.

Trending Photos

ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
camera icon6
Guru Gochar 2025
ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ರಾಶಿಯಿದು: ಇವರು ಮಹಾತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಯುವನು! ಶನಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೇ ಇರಲ್ಲ
camera icon6
Shanidev favorite zodiac sign
ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ರಾಶಿಯಿದು: ಇವರು ಮಹಾತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಯುವನು! ಶನಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೇ ಇರಲ್ಲ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು
camera icon6
Prathyusha
ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.

ನವದೆಹಲಿ : ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗ ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ, ಭಾರತದ ಹೊಸ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚೀನೀ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೀನೀ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು LAC ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ!

ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

americatariffsUS Tariff PolicyUS Tariffs On IndiaChina India Trade

Trending News