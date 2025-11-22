ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ! ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.

ನವದೆಹಲಿ : ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗ ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ, ಭಾರತದ ಹೊಸ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚೀನೀ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೀನೀ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು LAC ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ!
ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.