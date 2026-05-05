ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 'ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಟನ್ ಭಾರತ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ 5F ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಎಂದರೆ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಹತ್ತಿಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇರುವ 440 ಕೆಜಿ ಲಿಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 755 ಕೆಜಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 498 ಲಕ್ಷ ಬೇಲ್ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಶಯವಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 32 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಹತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
₹5,659.22 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದು 2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 5 ಎಫ್. ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.#CabinetDecisions #Cabinet @narendramodi… https://t.co/jA8NnjgoyR pic.twitter.com/0ccgbkYFM9
— PIB in Karnataka (@PIBBengaluru) May 5, 2026
ಹತ್ತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ICAR ಮತ್ತು CSIR ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 140 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಟನ್ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ. 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲದೆ, 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
Cabinet approves Mission for Cotton Productivity - Kapas Kranti with an outlay of around Rs 5,659 Crore: I&B Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions #CabinetBriefing @MIB_India pic.twitter.com/OVax6dZOWt
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 5, 2026
ಕೇವಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಬಿದಿರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ನಾರು, ಅಗಸೆ ಮತ್ತು ರಾಮಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.