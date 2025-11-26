English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ, ವಿಐಪಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾವತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:59 PM IST
  • ಮೂಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹50,000 ಆಗಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಒಟ್ಟು 45 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹1.17 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು

ದುಬಾರಿ ಸೂಪರ್‌ಕಾರುಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕಾರುಗಳಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಇದೀಗ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತಿದೆ!

ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ‘HR88B8888’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ₹1.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹರಾಜು ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.ಮೂಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹50,000 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು 45 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ₹88 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹1.17 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು.

‘HR88B8888’ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ?

  • HR = ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೋಡ್
  • 88 = ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ RTO ಕೋಡ್
  • B = ಸೀರೀಸ್ ಕೋಡ್
  • 8888 = ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ‘8’

ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ‘88888888’ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ‘8’ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದ್ದವು

  • ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ‘HR22W222’ ನಂಬರ್ ₹37.91 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
  • 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಟೆಕ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ವೇಣು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್‌ಗೆ ‘KL 07 DG 0007’ (ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ 007 ಸ್ಟೈಲ್) ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ₹45.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಹರಿಯಾಣದ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್ ಹರಾಜು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ fancy.parivahan.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

