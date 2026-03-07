Sheshnag 150 vs Iran Drones : 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಲ್ಲ, 1000 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ'. ಈ ಡ್ರೋನ್ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 40 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ದೃಶ್ಯ ಸಂಚರಣೆ ಬಳಸಿ ಶತ್ರು ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು...
'ಶೇಷನಾಗ್-150' ರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ 'ಸ್ವರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶತ್ರು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ 'ಮದರ್ ಕೋಡ್' ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ 'ಶಹೀದ್' ಡ್ರೋನ್ನಂತೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ! ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..
ಇರಾನಿನ 'ಶಹೇದ್' ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ 'ಲ್ಯೂಕಸ್' ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಭಾರತದ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆದರೆ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ದೃಶ್ಯ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇರಾನ್ನ ಶಾಹೀದ್ ಡ್ರೋನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇಷನಾಗ್ -150 ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ..