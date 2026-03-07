English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಶೇಷನಾಗ್-150..! ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ "ಶೇಷನಾಗ್-150"..! ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

Sheshnag 150 vs US Drones : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತವು ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (NRT) 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ಎಂಬುವ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 7, 2026, 01:34 PM IST
    • ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್
    • ಭಾರತವು ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
    • ಭಾರತ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ಎಂಬುವ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ..

ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ "ಶೇಷನಾಗ್-150"..! ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

Sheshnag 150 vs Iran Drones : 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಲ್ಲ, 1000 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ'. ಈ ಡ್ರೋನ್ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 40 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ದೃಶ್ಯ ಸಂಚರಣೆ ಬಳಸಿ ಶತ್ರು ಬಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು...

'ಶೇಷನಾಗ್-150' ರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ 'ಸ್ವರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶತ್ರು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ 'ಮದರ್ ಕೋಡ್' ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ 'ಶಹೀದ್' ಡ್ರೋನ್‌ನಂತೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ! ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..

ಇರಾನಿನ 'ಶಹೇದ್' ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ 'ಲ್ಯೂಕಸ್' ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಭಾರತದ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆದರೆ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ದೃಶ್ಯ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇರಾನ್‌ನ ಶಾಹೀದ್ ಡ್ರೋನ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಶೇಷನಾಗ್-150' ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇಷನಾಗ್ -150 ಡ್ರೋನ್‌ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

