ಪುಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಹುತೇಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಂಗ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ರಸ್ತೆ (JM Road). ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆ 1976ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆ!
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಈ ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ JM ರಸ್ತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರು?
ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ರೆಕೊಂಡೊ (Recondo) ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಹೋದರರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದ ಹಾಟ್-ಮಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.
ರಸ್ತೆಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
JM ರಸ್ತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು:
* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆ
* ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ
* ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟ್ಗಳ ಯೋಜನೆ
* ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶಿರೋಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ರಸ್ತೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, JM ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಜಖಿರಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ
ಪುಣೆಯ JM ರಸ್ತೆಯಂತೆ, ದೆಹಲಿಯ ಜಖಿರಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು :
1. ಸಿಂಗಾಪುರ
2. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
3. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
4. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
5. ಪೋರ್ಚುಗಲ್
6. ಜಪಾನ್
7. ಫ್ರಾನ್ಸ್
8. ಓಮನ್
9. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್
10. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ
ಈ ದೇಶಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ :
* ಸುಧಾರಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ನಿಯಮಿತ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
* ಉನ್ನತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನದಂಡಗಳು
* ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ
* ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
JM ರಸ್ತೆ ಕಥೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.