IndiGo Airlines success story: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಇಂಡಿಗೋ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು? ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವೇನು?

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:57 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ
  • ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಇಂಡಿಗೋ'

IndiGo Airlines: ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್‌ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಹ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಇಂಡಿಗೋ' ಇಂದು ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತ ಇಂಡಿಗೋ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು? ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವೇನು?

ಇಂಡಿಗೋದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಆ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ (ಇಂಟರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್) ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ರಾಕೇಶ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಗೋ' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

2005 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಇಂಡಿಗೋ, 100 ಏರ್‌ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾಗವೆಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಂಡಿಗೋ "ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್" ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹೊರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಇಂಡಿಗೋ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಡಿಗೋದ ವಿಮಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು:
ಸಮಯಪಾಲನೆ: ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಂತರ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಮಾನ: ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಬಸ್ A320 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಇಂದು 1.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಇಂಡಿಗೊ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IndiGo Airlines success storyRahul Bhatia and Rakesh GangwalIndiGo business modelsale and leaseback strategyIndia's largest airline company

