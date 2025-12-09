"ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು" ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಪೈಲಟ್​​​​

IndiGo Crisis: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬ, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರ ವೀಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಬ್ಬರ ಮಾನವೀಯ ಮುಖವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪೈಲಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ವಿಳಂಬವಾದ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ,” ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, “ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ನೋವಿದೆ,” ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪೈಲಟ್, "ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ತಂಡವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋ
ಪೈಲಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಪೈಲಟ್ನ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಈ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.