  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆ*ಕ್ಸ್..ನಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾಈ ಕೇಸ್‌ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ!

ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆ*ಕ್ಸ್..ನಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾಈ ಕೇಸ್‌ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ!

Student Murder case:ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..ತಾನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಪಿ ಆರೋಪಿ ಈ ನೈಜ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:10 PM IST
  • ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯ 'ಆತ್ಮ'ದ ಜೊತೆ ಮಾತು!
  • ಪನ್ವೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ!
  • ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಪಿ ಆರೋಪಿ

ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆ*ಕ್ಸ್..ನಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾಈ ಕೇಸ್‌ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ!

Student Murder case: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗು ನನಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಗಿದರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲವಿತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಲವ್‌ ಮಾಡೋದು ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು..ಯಾರ ಮೃತದೇಹ ಯಾವ ಡ್ರಮ್‌ ಫಿಡ್ಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ..ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೋಂದು ಅಂತಹದ್ದೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.. 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲವರ್‌ನನ್ನೆ ಯುವಕ ಕೊ*ಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ..ಆಕೆ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹದ ಮುಂದೇ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಂತ್ರ ಮುಂಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ನಂತ್ರ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಈ ಪೈಶಾಚಿಲ ಘಟನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.   

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ MBA Student ಮರ್ಡರ್‌ ಕೇಸ್‌ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ನಿದ್ದೆಕೆಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಆರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮನೋಟಿಯಾ ಹ*ತ್ಯೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮನೋಟಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರ 10ರಂದು ಇಂದೋರ್‌ನ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ..   

ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರ ಬಳಿಕ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಯುವತಿಗರ ಪಿಯೂಷ್‌ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಆಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೂ ಆತ ಬಿಡದೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.. ನಂತರನೂ ಬಿಡದೆ "ನಿನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಆಕೆ ಪ್ರಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕಎದೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇರಿತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚಾಕುವೇ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರವೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಖರೀಸಿದ್ದಾನೆ..ಪ್ರೇಮಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿರೋದಾಗಿ ಆತನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿ ಹಾಗೇಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.   

ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನು ಕೊಂದ ಪ್ರೇಮಿಯ ‘ಆತ್ಮ’ದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈತ ಯುವತಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳು, ಅವಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಕೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ  ಇಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ರು ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ  ಆಕೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್  ನೋಡಿದ್ದ ಇದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈಕೋ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indore MBA Student MurderPiyush DhamnotiyaBlack Magic RitualsKannadaNecrophilia Case

