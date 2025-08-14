Bharti Liquor Brand : ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಪಿಕ್ಕಡಿಲಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ "ಇಂದ್ರಿ" ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೆನ್ಲಿವೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ಫಿಡ್ಡಿಚ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಕಾಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಅಮೃತ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಜಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಂಪುರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮಾರಾಟವು ಸ್ಕಾಚ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಸ್ಕಾಚ್ ಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿ ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾರೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು 5 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.