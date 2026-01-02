English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೃದ್ಧನನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ Instagram

Instagram story family join: ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾಯಿದೆ..ಕೆಲ ದುರುಳರು ಇದೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾಮ್‌ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:09 PM IST
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ತೆ..
  • ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುಟುಂಬ

Instagram story family join: ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಆಪ್ ಕಳೆದ ಎರೆಡು ವರ್ಷ ದಿಂದ ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ.. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಇನ್ಸ್ ಟಾ ದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಣವಾದ್ರೆ.. ಇತ್ತ ನಟಿ ರಮ್ಯಾಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ ಟಾ ದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಿಲ್ಲಿ V/S ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌..ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಅಷ್ಟೇಯಾಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಯುವತಿಗೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ..ಇಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾಮ್ ನ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರ ನಡುವೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸಿಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ..

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ಯಳಂದೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ವೇಳೆ ಅದೇನಾಯ್ತೊ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್ ಯಳಂದೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಯಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಜ್ಞಾನಸಿಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದಿಂಡೋರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಂ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾಮ್‌ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?

