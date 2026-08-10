/ಹುಡುಗಿಯರ ಬಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕಲಿಸಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Cross-examination) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಉಡುಪು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 2013 ರ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಖುಲಾಸೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಹುಡುಗಿಯರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
2013 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, 2014 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯ ವಕೀಲರು ಬಾಲಕಿಯ "ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಪು", ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು "ಯುವಕರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಚೀಮಾರಿ:
ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, "ಮಹಿಳೆ ಏನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಿಗಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೋಷಪೂರಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂತಹ ಮುಜುಗರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ತರುವಂತಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ 50 ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.