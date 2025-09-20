English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ವಿಶೇಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೀಗೆ...

Modi Credit Card Scheme: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿರುವಂತೆಯೇ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 12:31 PM IST
    • ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ
    • ಮೋದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ
    • ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತ

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ವಿಶೇಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೀಗೆ...

Modi Credit Card Scheme 2025: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿರುವಂತೆಯೇ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಮೋದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಣ್ಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಉದ್ಯಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ, 45 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, EMI ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

 

