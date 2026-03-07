English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ

Last Road of India : ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ತಾಣ.. ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಡೆಡ್‌ ಎಂಡ್‌ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:41 PM IST
    • ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ತಾಣ.
    • ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
    • ನೀವು ಈ ಡೆಡ್‌ ಎಂಡ್‌ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ...

ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ

Interesting facts of India : ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 87, ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

ಹೌದು.. ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 87 ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವುಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯಿಂದ.. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ..  

ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಇದೆ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಈಗ ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?

ಅಂದಹಾಗೆ.. ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಪುರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಾಮಸೇತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಧನುಷ್ಕೋಡಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ "ಬಿಲ್ಲು ಬಿಂದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

