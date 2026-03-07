ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ

Interesting facts of India : ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 87, ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...
ಹೌದು.. ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಿಚಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 87 ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ..
ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಈಗ ಸದಾ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಪುರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಾಮಸೇತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಧನುಷ್ಕೋಡಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ "ಬಿಲ್ಲು ಬಿಂದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ..