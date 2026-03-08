English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Womens Day 2026: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾವರೆಗೆ.. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದ ಸಿಂಹಿಣಿಯರು!

Women's Day 2026: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾವರೆಗೆ.. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದ ಸಿಂಹಿಣಿಯರು!

Firsts by Indian Women: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 8, 2026, 09:42 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

Women's Day 2026: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾವರೆಗೆ.. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದ ಸಿಂಹಿಣಿಯರು!

Women's Day 2026: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ - ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ (1966):
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1966 ರಿಂದ 1977 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 1980 ರಿಂದ 1984 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 1971 ರ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಕರಣಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ - ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ:
೧೯೭೫ ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕರಣಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ೨೦೦೦ ರ ಸಿಡ್ನಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ (೧೧೦ ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ (೧೩೦ ಕೆಜಿ) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೪೦ ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿದರು.

ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ - ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ (1997):
ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ 1988 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಏಮ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ STS-87 ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. STS-87 ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯಾದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು STS-107 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ನೌಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ - ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ (1984):
ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮೇ 1984 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್, ಮೇ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ಕ್ಕೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.  

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಫಾತಿಮಾ ಬೀವಿ - ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (1989):
1927 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಫಾತಿಮಾ ಬೀವಿ ಅವರು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ 1989 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದದ್ದು. ದೇಶದ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಅವರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು 2023 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ಕೇರಳ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

