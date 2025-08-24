ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ (DOP) ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (AMFI) ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ AMFIಯ 30ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು AMFI ನಡುವೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಿಂದ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2028ರವರೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭ:
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂಚೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಾಭ:
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ:
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇಶದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಕಡೆಗಿನ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ-ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ AMFIಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್) ಮನೀಷಾ ಬನ್ಸಲ್ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತು AMFIಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಎನ್. ಚಲಸಾನಿ ಅವರು ಸೆಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಹಿನ್ ಕಾಂತ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.