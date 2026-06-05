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IPS Success Story: ಜಸ್ಟ್‌ 22ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ IPS ಅಧಿಕಾರಿ; ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

UPSC Success Story: ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬರೀ 22 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಿ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:15 PM IST
IPS Success Story: ಜಸ್ಟ್‌ 22ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ IPS ಅಧಿಕಾರಿ; ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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