Success Story: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ (UPSC) ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಪಿಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬರೀ 22 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (IPS Officer).
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಐಎಎಸ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಂದು ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆಶಾ ದೇವಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ (AIR) 470 ಸಾಧಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೇಡರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 470ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್
ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 22, ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜು, ಆಟ ಎಂದು ತಿರುಗಾಡುವ ವಯಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ 2022ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 470ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೇಡರ್ನ 2023ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 26 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಒಬ್ಬರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬದಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಅಭಿಜಿತ್, ತಾವೂ ಕೂಡಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್
ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಸೇವಾ ಕೇಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2018 ರಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಫಿನ್ ಹಸನ್ ಎಂಬವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.