ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರಿಗೂ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೀತಾರೆ ಈ IPS ಆಫಿಸರ್‌.. ಅಪ್ಸರೆಯರೂ ಕೂಡ ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಎದುರು ಮಂಕಾಗ್ತಾರೆ

IPS Officer: IPS ಆಫಿಸರ್‌ ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟಾಲ್ಕ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಟೌನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:20 PM IST
  • ಐಪಿಎಸ್ ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ ಆರ್‌ಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳು.
  • ಐಪಿಎಸ್ ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪೂರ್ವಾ ತನ್ನ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರಿಗೂ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೀತಾರೆ ಈ IPS ಆಫಿಸರ್‌.. ಅಪ್ಸರೆಯರೂ ಕೂಡ ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಎದುರು ಮಂಕಾಗ್ತಾರೆ

Poorva Chaudhary: ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ, ಅವರು UPSC CSE 2024 ರಲ್ಲಿ AIR 533 ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ UPSC ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೊಬಗುಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು IPS ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ.

ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹನುಮಾನ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಲಾವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪೂರ್ವಾ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಭದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾರನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ (RAS) ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವಾ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು UPSC ಪ್ರಯಾಣ
ಅಪೂರ್ವ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ (ಎಲ್ಎಸ್ಆರ್) ನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಪೂರ್ವಾಗೆ UPSC ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಳು. UPSC CSE 2024 ರಲ್ಲಿ 533 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದಾಗ ಅವಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಪೂರ್ವಾ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ (IPS) ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಪೂರ್ವಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

