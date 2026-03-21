  • ಗ್ಯಾಸ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ..

ಗ್ಯಾಸ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ..

beer prices: ಇರಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಬ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಬ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 21, 2026, 01:55 PM IST
  • ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ
  • ಪಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
ಮಹತ್ವದ 2026 IPL ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕುಡಿತವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ABD ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ..!
camera icon7
ಮಹತ್ವದ 2026 IPL ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕುಡಿತವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ABD ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ..!
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
ಗ್ಯಾಸ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ..

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $103 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ.  

ಈ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಪಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

1. ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದಂತೆ, ಪಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಯರ್ ತರುವ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

3. ಪಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್‌ ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಪಬ್‌ಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. 

ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಮ್ಮ ಪಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

