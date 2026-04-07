ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ ಮಾಲೀಕರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಊಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೀಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ..!

IRCTC fined Rs 10 lakh for insects found in food: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೀಟಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಕುಳಿತಂತಹ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ. ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಬೃಂದವನ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 7, 9 ರನ್, CSK ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಾರಣನಾ.. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿರು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 8 ಆಟಗಾರರು IPL ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!
Found an insect in Vande Bharat train food (Ahmedabad → Mumbai). Atleast 2 such cases in my coach, everyone stopped eating after that.
Vendor: M/S Brandavan Food Products (part of RK Group).@fssaiindia @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @IRCTCofficial
— Aditya Didwania (@adityadidwania) April 6, 2026