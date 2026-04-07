English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ ಮಾಲೀಕರೇ ಹುಷಾರ್‌.. ಊಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೀಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ..!

ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:18 PM IST
  • ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವಾ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?
  • ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹುಷಾರ್‌
  • ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬಂದ್ರೆ..!

Trending Photos

ಈ ನಿಗೂಢ ಸುಂದರಿಯ ಗೂಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರಾ ಆರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
camera icon6
IPL 2026
ಈ ನಿಗೂಢ ಸುಂದರಿಯ ಗೂಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರಾ ಆರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!
camera icon6
White hair home remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!
ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.. ಡಜನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ..
camera icon5
Egg Price
ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.. ಡಜನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ..
ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ RCB ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಾ?
camera icon8
ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ RCB ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಾ?
IRCTC fined Rs 10 lakh for insects found in food: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೀಟಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಕುಳಿತಂತಹ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ. ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಬೃಂದವನ ಫುಡ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದಿತ್ಯ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 7, 9 ರನ್‌, CSK ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕಾರಣನಾ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿರು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 8 ಆಟಗಾರರು IPL ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್‌.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! 

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IRCTC fine insect food Vande BharatAhmedabad Mumbai train food issueAditya Didwania X post insect mealVande Bharat catering hygiene controversy

Trending News