7 jyotirlinga tour package irctc 2026: ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ IRCTC ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಶಿವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ IRCTC ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಹಾದೇವನ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತನ ಕನಸು ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪರಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನದ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಏಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ್ನು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ₹847 ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ದಿನಗಳ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ' ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು 'ಯೋಗ ನಗರಿ ಋಷಿಕೇಶ' ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 11 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 12 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಬರೇಲಿ, ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ, ಹಾರ್ಡೋಯ್, ಲಕ್ನೋ, ಕಾನ್ಪುರ, ಒರೈ, ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ (ಝಾನ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಲಲಿತಪುರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ವಿವರಗಳು:
ಭಾರತದ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಏಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ
ಸ್ಥಳ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಟಾನ್, ಗುಜರಾತ್.
ಮಹತ್ವ: ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
ಸ್ಥಳ: ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ.
ಮಹತ್ವ: ಈ ದ್ವೀಪವು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ 'ಓಂ' (ॐ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ವರ
ಸ್ಥಳ: ಗುಜರಾತ್ (ದ್ವಾರಕಾ ಬಳಿ).
ಮಹತ್ವ: ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ
ಸ್ಥಳ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿ).
ಮಹತ್ವ: ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು - ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ - ಒಂದೇ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಷ್ಣೇಶ್ವರ
ಸ್ಥಳ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಔರಂಗಾಬಾದ್/ಎಲ್ಲೋರಾ ಬಳಿ).
ಮಹತ್ವ: ಇದು 12ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯ.
ಭೀಮಾಶಂಕರ
ಸ್ಥಳ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಪುಣೆ ಬಳಿ).
ಮಹತ್ವ: ಭೀಮಾ ನದಿಯು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ
ಸ್ಥಳ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಉಜ್ಜಯಿನಿ).
ಮಹತ್ವ: ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು *ಸ್ವಯಂಭು* (ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಗ್ರಹ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.
**ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು**
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ದರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'Economy' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹24,100, 'Standard' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹40,890 ಮತ್ತು 'Comfort' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹54,390 ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹847 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ (ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ), ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 751 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 492 ಸೀಟುಗಳು, ಮೂರನೇ ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 210 ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 49 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: ಈ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್' ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು LTC (ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟು?
5 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು 'Child with bed' ಅಥವಾ 'Child without bed' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಗುಣವಾದ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
