IRCTC: ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಆಗಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗೋದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವ IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ (Ashwini Vaishnav) ಇದೀಗ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 15, 2026 ರೊಳಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ (New Website Launch) ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು IRCTC ಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾದಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು IRCTC ಯ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 15, 2026 ರೊಳಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು IRCTC ಮೂಲಕ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
#WATCH | On students’ demand, Union Railway Minister announces new IRCTC website to be launched by 15th July pic.twitter.com/fjX6z6vyj1
— ANI (@ANI) June 11, 2026
ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರು?
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಚಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಳೆಯ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಸಲು ಸುಲಭ, ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.