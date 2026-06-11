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IRCTC Update: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ 'ಆ' ಮಾತಿನಿಂದ IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

IRCTC New Website: ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ (Train Passengers) ಬಹುಮುಖ್ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಆಗಿರುವ IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:42 PM IST
IRCTC Update: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ 'ಆ' ಮಾತಿನಿಂದ IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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