ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ರೂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಇಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆಪ್ತತೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 8.2ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿ 4.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ 2.54 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರೂಬಲ್–ರೂಪಾಯಿ ಹೋಲಿಕೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ (Xe.com ಆಧಾರಿತ):
೧ ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ = ₹1.16
೧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 0.85 ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್
ಅಂದರೆ, ನಡುವೆ ಕೇವಲ 16 ಪೈಸೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ!
ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ:
೧ US ಡಾಲರ್ = ಸುಮಾರು ₹90 (ಭಾರತ)
೧ US ಡಾಲರ್ = ಸುಮಾರು 77.20 ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್
ಈ ಹತ್ತಿರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.ಈ ಭೇಟಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.